الصفحة الدولية

"الناتو" يبدأ تدريبات نووية الاثنين المقبل


أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ تدريبه النووي السنوي (ستيدفاست نون) الاثنين المقبل، مع مشاركة نحو 60 طائرة في طلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا؛ للتدريب على استخدام القنابل النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا.

وقال الحلف في بيان: "التدريب الذي سيجري حتى يوم 30 أكتوبر، تدريب روتيني ونشاط تدريبي متكرر وليس مرتبطا بأي حدث من الأحداث العالمية الحالية، ولن يتضمن استخدام أي أسلحة حية".

ونوهت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونجيسكو: "يساعد التدريب في ضمان بقاء الردع النووي للحلف في أمن وأمان وفعالية".

وورد في البيان أن بلجيكا ستستضيف التدريبات التي تشارك فيها 14 دولة ونحو 60 طائرة، بما في ذلك أكثر المقاتلات تطورا وقاذفات القنابل طويلة المدى بي-52 التي ستصل من قاعدة ماينوت الجوية بولاية نورث داكوتا.

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