ترامب يشن هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب


شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب بعد ساعات من صراخهما بوجهه بأنه "كاذب وقاتل" خلال حديثه عن ملف الهجرة في خطاب حالة الاتحاد.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "عند مشاهدة إلهان عمر متواضعة الذكاء، ورشيدة طليب، وهما تصرخان بشكل هستيري خارج عن السيطرة الليلة الماضية خلال خطاب حالة الاتحاد الأنيق للغاية وهو حدث مهم وجميل للغاية، كان لديهما عيون جاحظة ومحمرّة كعيون مجانين، مختلين عقليا".

وأضاف ترامب أنهما مرضى وينبغي بصراحة إيداعهما في مؤسسات علاجية.

وتابع قائلا: "عندما يتصرف أشخاص بهذه الطريقة ومع علمنا أنهم سياسيون فاسدون ومنحرفون، وسيئون جدا لبلدنا، فيجب أن نعيدهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها وبأسرع وقت ممكن".

وأردف الرئيس الأمريكي بالقول: "لا يمكنهم سوى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيعون فعل أي شيء لخدمتها".

وأفاد بأنه ينبغي أن يستقلا قاربا مع روبرت دي نيرو "المختل بسبب ترامب"، مشيرا إلى أنه "شخص مريض ومشوش ومعدل وذو ذكاء منخفض للغاية، ولا يملك أي فكرة عما يفعله أو يقوله وبعض ما يقوله يعد إجراميا بشكل خطير.

ويقول ترامب أنه عندما شاهده ينهار باكيا الليلة الماضية، كما يفعل الأطفال، أدركت أنه قد يكون أكثر مرضا حتى من "المجنونة" روزي أودونيل التي توجد الآن في أيرلندا وتحاول معرفة كيفية العودة إلى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الفارق الوحيد بين دي نيرو وروزي، هو أنها ربما أذكى منه قليلا، وهذا لا يعني الكثير.

وأفاد الرئيس الأمريكي في تدوينته بأن "الخبر السار هو أن أمريكا الآن أكبر وأفضل وأكثر ثراء وأقوى من أي وقت مضى، وهذا يدفعهم إلى الجنون تماما".

وفجر الأربعاء، قاطعت النائبتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، وصرختا في وجهه "أنت كاذب وقاتل"، خلال حديثه عن ملف الهجرة.

وبخصوص الممثل الأمريكي الشهير الذي ذكره ترامب في تدوينته، فقد انهار روبرت دي نيرو باكيا خلال مقابلة مع نيكول والاس من قناة MS NOW حول "تدمير" دونالد ترامب للولايات المتحدة.

