قاليباف: إما دبلوماسية تحفظ الكرامة أو رد يورث الندم

حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة سواء الدبلوماسية القائمة على العزة أو الدفاع الموجع الذي يورث الندم.

وفي كلمة له اليوم الأربعاء خلال اجتماع الناشطين الاقتصاديين وأعضاء غرفة النقابات والأسواق في مجلس الشورى الإسلامي، أشار قاليباف إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، مؤكداً أن طهران ستتعاطى بإيجابية مع أي مسار دبلوماسي يحترم عزة الشعب الإيراني ويصون المصالح المتبادلة.

وقال قاليباف مخاطباً واشنطن: إذا اخترتم طاولة الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل، فإن الجمهورية الإسلامية ستكون حاضرة على هذه الطاولة، أما إذا بنيت قراراتكم على معلومات مغلوطة وتحليلات خاطئة، أو لجأتم إلى أي عمل عسكري خلال مسار المفاوضات، فإن الرد الإيراني سيكون حاسماً وقوياً.

وأوضح رئيس السلطة التشريعية أن بعض التصريحات الأميركية خلال الأحداث الأخيرة استندت إلى معطيات مضللة، مشيراً إلى مزاعم حول سقوط مدن إيرانية أو أرقام ضحايا غير دقيقة، مؤكداً أن هذه الادعاءات تندرج في إطار الحرب الإعلامية والنفسية ضد إيران.

كما لفت قاليباف الى وقوف كيان الاحتلال الإسرائيلي وراء مخططات لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن هذا الكيان يمثل مرتعاً للإرهابيين، وأنه سعى، بدعم أميركي، إلى استهداف إيران حتى في ظل استمرار جولات التفاوض. وأضاف أن التدخل الأميركي المباشر في حرب الأيام الـ12 جاء في وقت كانت فيه المفاوضات جارية، مؤكداً أن إيران أفشلت تلك المخططات وألحقت بالمعتدين هزيمة نكراء

وجدد قاليباف التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن هذا الموقف أُعلن مراراً في المحافل الدولية وعلى لسان قائد الثورة وكبار المسؤولين، إلا أن الإدارة الأميركية، تواصل انتهاج سياسة التهديد والضغط.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الشعب الإيراني، الذي أفشل على مدى العقود الماضية محاولات الإخضاع منذ انقلاب عام 1953، سيقف موحداً في مواجهة أي عدوان، مشدداً على أن خيار الحرب، إن فُرض، سيقابل برد يجعل المعتدين يندمون، وأن الأمة الإسلامية وأحرار العالم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي سلوك ظالم بحق إيران.