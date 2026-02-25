الصفحة الدولية

مصرع ثلاثة إرهابيين وتفكيك شبكة في شرق إيران


أفادت مصادر أمنية إيرانية، اليوم الاربعاء ( 25 شباط 2026 )، بأن قوات الأمن الإيرانية نجحت في تفكيك شبكة إرهابية نشطة في شرق البلاد بمحافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود مع باكستان.

واشارت المصادر الى أن "العملية اسفرت عن مصرع ثلاثة إرهابيين وتوقيف خمسة آخرين، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الحربية تشمل آر.پي.جي، بنادق كلاشنيكوف مزودة بقاذفات، وبنادق M4 أمريكية مزودة بأجهزة رؤية ليلية، إلى جانب أسلحة قصيرة".

فيما أوضح التلفزيون الإيراني أن "الإرهابيين كانوا تابعين لجماعات تكفيرية ومرتبطين بخدمات استخباراتية أجنبية، واعترف المعتقلون خلال التحقيقات بتورطهم في عمليات ضد عناصر الأمن والشرطة، من بينها حادثة استشهاد ثلاثة من العاملين الأمنيين ومدني خلال هجوم على نقطة تفتيش في مدينة فهرج بمحافظة كرمان".

وأكد أن "جميع العناصر الموقوفة أو التي تم القضاء عليها كانوا من الجنسيات الأجنبية ومستأجرين من قبل الجماعة الإرهابية المذكورة".

