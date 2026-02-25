عراقجي: قيدنا مدى صواريخنا وترامب ضحية للأخبار المزيفة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )، إمكانية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن بشأن الملف النووي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لأداء واجبها والدفاع عن البلاد.

وقال عراقجي في تصريح صحفي، إن: "هناك فرصة غداً في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومنصف، وهو أمر يمكن تحقيقه"، مبيناً أن "إيران مستعدة للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأن ملفها النووي السلمي، ولن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأداء واجبها والدفاع عن البلاد، وأن الاستعداد للحرب ليس رغبة فيها بل لمنع وقوعها"، لافتاً إلى أن "إيران قيدت عمداً مدى صواريخها بـ 2000 كيلومتر لأغراض الدفاع والردع فقط، وهي لا تطور أسلحة تصل إلى الولايات المتحدة".

وتابع عراقجي أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تريد الحرب وتحاول جر الرئيس الأمريكي إلى مواجهة مع إيران"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي أصبح ضحية للأخبار المزيفة".

وفيما يخص الشأن الداخلي، نفى وزير الخارجية الإيراني "إعدام أي معتقل إثر الأحداث الأخيرة"، مؤكداً أن "المحاكمات لا تزال مستمرة بحقهم".

من جانبها، ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها "ستستخدم كل الوسائل لمنع إيران من تمويل تطوير برامج أسلحتها وسلوكها المزعزع للاستقرار".