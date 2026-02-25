الصفحة الدولية

عراقجي: قيدنا مدى صواريخنا وترامب ضحية للأخبار المزيفة


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )، إمكانية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن بشأن الملف النووي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لأداء واجبها والدفاع عن البلاد.

وقال عراقجي في تصريح صحفي، إن: "هناك فرصة غداً في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومنصف، وهو أمر يمكن تحقيقه"، مبيناً أن "إيران مستعدة للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأن ملفها النووي السلمي، ولن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأداء واجبها والدفاع عن البلاد، وأن الاستعداد للحرب ليس رغبة فيها بل لمنع وقوعها"، لافتاً إلى أن "إيران قيدت عمداً مدى صواريخها بـ 2000 كيلومتر لأغراض الدفاع والردع فقط، وهي لا تطور أسلحة تصل إلى الولايات المتحدة".

وتابع عراقجي أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تريد الحرب وتحاول جر الرئيس الأمريكي إلى مواجهة مع إيران"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي أصبح ضحية للأخبار المزيفة".

وفيما يخص الشأن الداخلي، نفى وزير الخارجية الإيراني "إعدام أي معتقل إثر الأحداث الأخيرة"، مؤكداً أن "المحاكمات لا تزال مستمرة بحقهم".

من جانبها، ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها "ستستخدم كل الوسائل لمنع إيران من تمويل تطوير برامج أسلحتها وسلوكها المزعزع للاستقرار".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
