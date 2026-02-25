عراقجي يتوجه الى جنيف: سنستأنف المفاوضات للتوصل الى اتفاق بأقصر وقت ممكن

ذكرت وسائل إعلام ​إيرانية، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )، أن وفد البلاد المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ​غادر طهران متوجها إلى ‌جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات ‌النووية.

وقال عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة".

وأضاف: "تستأنف طهران المحادثات بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله: "نرى آفاقا إيجابية بشأن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.. سيحضر عراقجي غدا في جنيف".

وأضاف: "لقد حاولنا، بتوجيه من المرشد الإيراني، أن ندير الأوضاع بطريقة تُبعد أجواء الحرب عن البلاد".

ونشرت ‌الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسبا لشن ‌ضربات محتملة ‌على البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير شباط ⁠الجاري إنه سيمنح طهران ⁠مهلة تتراوح بين 10 ⁠و15 يوما للتوصل إلى ​اتفاق.

وقال ⁠مسؤول أمريكي ​كبير، الإثنين، إن المحادثات ستعقد ​يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.