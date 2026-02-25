الصفحة الدولية

عراقجي يتوجه الى جنيف: سنستأنف المفاوضات للتوصل الى اتفاق بأقصر وقت ممكن


ذكرت وسائل إعلام ​إيرانية، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )، أن وفد البلاد المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ​غادر طهران متوجها إلى ‌جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات ‌النووية.

وقال عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة".

وأضاف: "تستأنف طهران المحادثات بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله: "نرى آفاقا إيجابية بشأن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.. سيحضر عراقجي غدا في جنيف".

وأضاف: "لقد حاولنا، بتوجيه من المرشد الإيراني، أن ندير الأوضاع بطريقة تُبعد أجواء الحرب عن البلاد".

ونشرت ‌الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسبا لشن ‌ضربات محتملة ‌على البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير شباط ⁠الجاري إنه سيمنح طهران ⁠مهلة تتراوح بين 10 ⁠و15 يوما للتوصل إلى ​اتفاق.

وقال ⁠مسؤول أمريكي ​كبير، الإثنين، إن المحادثات ستعقد ​يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توصيل البيتزا ممنوع في القواعد العسكرية بسبب مخاوف أمنية في تل أبيب
ترامب يشن هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب
عراقجي يتوجه الى جنيف: سنستأنف المفاوضات للتوصل الى اتفاق بأقصر وقت ممكن
عراقجي: قيدنا مدى صواريخنا وترامب ضحية للأخبار المزيفة
ترامب يتهم ايران بتطوير صواريخ تصل الى اميركا!
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت
بريطانيا: الكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا
إيران: إعادة تعيين سفير سابق في بيروت
أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي يصل إلى أميركا!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك