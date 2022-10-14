أردوغان يأمر الحكومة التركية بالبدء في العمل على مقترح بوتين

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة التركية بدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة.

وجاء كلام أردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من أستانا في كازاخستان حيث التقى بوتين يوم الخميس.

وأوضح الرئيس التركي، "أصدرنا الأمر مع بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك".