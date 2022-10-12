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مسؤول أمريكي: واشنطن قد تغتال بوتين إذ لجأ إلى النووي


قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، إن الولايات المتحدة قد "تغتال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، محذراً من أن الخطوة بمثابة "توقيع على مذكرة انتحاره".

وأضاف في مقابلة أجرتها محطة" إل بي سي نيوز" LBC News الإذاعية البريطانية: "إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه في حال أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذا وقع تحت ضغط ظروف قاسية".

بولتون تابع: "يمكنك أن تسأل قاسم سليماني في إيران عما حدث، عندما قررنا أن شخصاً ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة"، إذ قتل سليماني بغارة أميركية في بغداد في عام 2020.

وأضاف: "أعتقد أنه في أي وقت نفكر فيه في استخدام محتمل للأسلحة النووية، فإنه يتعين علينا أن نحمل الأمر على محمل الجد، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية بهذا الخصوص".

وأضاف بولتون بالقول: "لا يمكن أن نسمح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو أي مكان آخر من إرهابيين مثل إيران وكوريا الشمالية، ولا من روسيا أو الصين، بدون أن نحمل الشخص الذي اتخذ القرار كامل المسؤولية".

وأشار إلى أن هناك مقترحات كثيرة لتدمير القوات الروسية داخل أوكرانيا وأسطول البحر الأسود وغيرها.. "لا أختلف على ذلك.. لكن يجب ردع الشخص الذي يتخذ ذلك القرار منذ البداية".

وأشار بولتون إلى انزعاجه من تصريحات بوتين، التي قال فيها الأسبوع الماضي: إنه "لا يمكنني تخيل استخدام سلاح نووي تكتيكي لا يقود إلى هرمغدون (معركة نهاية العالم)".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي في نيويورك، الأسبوع الماضي، أن التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر "نهاية العالم".

وقال بايدن متحدثا عن التهديد النووي إنه للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962، "لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه".

الرئيس الأميركي قال إنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا إلى حد ما "وإنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية".

وشدّد بايدن على أنّ بوتين "لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام محتمل لأسلحة نوويّة تكتيكيّة أو أسلحة بيولوجيّة أو كيميائيّة، لأنّ جيشه... ضعيف الأداء إلى حدّ كبير". وتابع "لا أعتقد أنّ هناك أي شيء مثل القدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة بدون أن ينتهي الأمر بالتسبّب بهرمغدون".

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