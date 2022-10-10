بعد يوم دامٍ في كييف.. بوتين يهدد مجدداً وأوكرانيا ترد

بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ قليل، اجتماعا ميدانيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وخلال الاجتماع، هدد الرئيس النظام الأوكراني برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.

وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا: "لقد وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية الكريهة"، ولطالما استخدم النظام في كييف الأساليب الإرهابية منذ فترة طويلة، حتى أنه حاول تدمير خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي.

وأضاف، "وجهنا ضربات لمنشآت وبنى تحتية عسكرية أوكرانية، وسيكون الرد بنفس درجة التهديدات المحدقة ب‍روسيا".

وأكد الرئيس الروسي، أنه "كان لا بد ل‍روسيا من الرد على انفجار القرم".

إلى ذلك، تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالثأر ردا على الهجمات الروسية التي حدثت اليوم، وفقاً لرويترز.

بدوره، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: إن "الجيش الروسي استخدم صواريخ كاليبر واسكندر وتورنادو في قصفه اليوم".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوكراني: "حدوث أضراراً في 11 منشأة بنية تحتية مهمة في كييف و8 مناطق أخرى".