القنصلية الألمانية في أوكرانيا تتعرض لضربة روسية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، تعرض قنصليتها في كييف لضربة صاروخية روسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية".

وتعرضت كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لضربات صاروخية كثيفة، وتأكد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الغارات، لكن يُعتقد أن العدد أكبر من ذلك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات التي استهدفت الاثنين عدة مناطق في أوكرانيا "حققت هدفها"، بعدما أفاد مسؤولون في أوكرانيا عن تعطل منشآت للطاقة والمياه.