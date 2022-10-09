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الانارة اقتصادية .. واستحمام لا يتجاوز 4 دقائق ، توجيهات اوربية صارمة لأاستقبال الشتاء !!


في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها أغلب دول الغرب الأوروبي، تسعى حكوماتها، مع قرب حلول فصل الشتاء، إلى توجيه مواطنيها بضرورة ترشيد استهلاكهم من الغاز والكهرباء.    

واتخذت حكومات بعد الدول الأوروبية سلسلة من الإجراءات، التي من شأنها تقليص استهلاك الطاقة داخل المنازل، حتى لو وصل الحال إلى تغيير عادات يومية.  

استعرضت صحيفة "ديلي ميل"، مجموعة تعليمات لترشيد استهلاك الطاقة، وهذا بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأن زيادة إنتاج الطاقة في المملكة المتحدة أمر ضروري لمنع المزيد من الأزمات.  

وحددت الصحيفة 7 نصائح نقلتها عن خبراء في مجال الطاقة، جاءت كالآتي:  

لا تستخدم مجفف الملابس  

ينصح الخبراء بضرورة تجفيف الملابسك في الهواء على حبل الغسيل، بما يوفر في الأموال حال تجنب استخدام المجفف.  

التحقق من الترموستات  

يمكن أن يؤدي استخدام منظم الحرارة كمفتاح تشغيل أو إيقاف، أو لزيادة الطاقة إلى هدر المزيد من الغاز.  

ومن ثم، يوجه الخبراء بضرورة ضبطه وتركه عند الحاجة، على أن يكون بين 18 درجة مئوية و21 درجة مئوية.  

تقليل وقت الاستحمام  

ينصح الخبراء يتقليل وقت الاستحمام بحيث لا يتعدى 4 دقائق، وهذا توفيرًا لهدر الطاقة المستعملة في تدفئة المياه.  

تركيب مصابيخ "ليد"  

التغيير إلى مصابيح ليد يوفر استهلاك الكهرباء بحسب الخبراء، مع التوجيه بضرورة إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرف بشكل عام.  

سحب الستائر قبل غروب الشمس  

يمكن أن يساعد سحب الستائر قبل حلول المساء على احتفاظ المنزل بمزيد من الحرارة بطاقة أقل، كانت تستهلك في أجهزة التدفئة.  

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الانارة اقتصادية .. واستحمام لا يتجاوز 4 دقائق ، توجيهات اوربية صارمة لأاستقبال الشتاء !!
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