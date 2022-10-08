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"10 أيام وينتهي كل شيء".. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة "زابوريجيا" النووية


أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرغواتوم" أن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في وقت مبكر السبت بسبب قصف.

وذكرت "إنرغواتوم" أن "المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل ب‍الديزل".

وكتبت الشركة على تطبيق تيليغرام: "بدأت مولدات الديزل العمل آليا. إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة 10 أيام".

محطة زابوريجيا النووية

-تقع المحطة على حافة مدينة إنرهودار جنوب شرق أوكرانيا.

-تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

-تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

-يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995.

-هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.

-تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.

أهمية المحطة النووية

-خضعت المحطة النووية للتحديث مؤخرا والانتقال من التكنولوجيا السوفيتية في تقنيات الأمان الحديثة إلى التقنيات الغربية، وفقا للمحلل الاقتصادي جورج آدموند.

 

-تقارير غربية: المحطة النووية كانت تستخدم وقودا نوويا روسيا، لكن خلال السنوات الماضية الأمر تغير، وباتت تستخدم الوقود المصمم الأميركي الذي تنتجه شركة "ويستنغ هاوس".

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