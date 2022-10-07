البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة" انه "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك".

ويأتي هذا التوضيح للمتحدثة كارين جان بيار بعد تصريحات شديدة اللهجة، الخميس، للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن "العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية عالية السقف مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، أجابت "كلا"، وذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن إلى شمال غرب واشنطن.

واعتبرت جان بيار أن "تصريحات روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية "غير مسؤولة"، مضيفةً أن "تصريحات بايدن تظهر مدى الجدية في التعامل مع التهديدات النووية ل‍روسيا".