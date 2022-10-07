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واشنطن تفرض عقوبات على شركات سهلت بيع النفط لكوريا الشمالية


فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على شخصيْن و3 شركات مقارها في جزر مارشال وسنغافورة وتايوان، على خلفية تسهيل مبيعات غير قانونية للنفط إلى كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة مفادها أننا سنواصل اتخاذ إجراءات بحق الذين يدعمون تطوير واستدامة جيش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وترسانة الأسلحة".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تملك شركة "New Eastern Shipping Co Ltd" ومقرها جزر مارشال سفينة باسم Courageous - معروفة أيضًا باسم Sea Prima - سلّمت النفط المكرر إلى سفينة كورية شمالية بشكل غير قانوني قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وتنتهك عملية التسليم هذه قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عمليات النقل الى سفن كورية شمالية، وتحدد سقف واردات البلاد من النفط المكرر.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن السفينة "انخرطت في عمليات شحن خادعة" مثل إيقاف تشغيل أنظمة تحديد الموقع والعمل ليلًا من أجل "التعتيم على وجهتها أو مصدر انطلاقها".

وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية - بما في ذلك فوق اليابان - في أقل من أسبوعين، قائلة إن "التحركات المنتهكة للعقوبات كانت إجراءات مضادة ضرورية ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وتستهدف أيضًا العقوبات التي فُرضت، اليوم الجمعة، كويك كي سنغ المقيم في سنغافورة وتشن شيه هوان المقيم في تايوان واللذين ساهما في العمليات المذكورة، بالإضافة إلى شركتين يديرهما كويك.

وتقيّد العقوبات التحركات المالية لكويك وتشن والشركات المذكورة، في الولايات المتحدة أو مع كيانات أمريكية.

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