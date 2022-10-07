الصفحة الدولية

الرئيس الروسي يوقع قانونين لدعم الملتحقين بموجب التعبئة الجزئية


وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونين لدعم المواطنين الذين تمت تعبئتهم والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتم نشر الوثائق ذات الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم، وبموجب القانون الأول يحق للمواطنين، الذين تمت تعبئتهم والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وأسرهم الحصول على فترة سماح للقروض المصرفية (قروض مستهلك وعقارية).

كذلك وقع الرئيس الروسي قانونا يقدم ضمانات العمل للمواطنين، الذين تتم تعبئتهم للخدمة العسكرية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الروسي يوقع قانونين لدعم الملتحقين بموجب التعبئة الجزئية
سلطات دونيتسك تعلن تحرير بلدتين في الجمهورية
بايدن: العالم يواجه خطر "حرب نووية" والرئيس الروسي لم يكن يمزح
موسكو تهاجم زيلينسكي: دعوته صريحة لحرب عالمية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان
خيبة امل كبيرة لبايدن بعد قرار "أوبك+" بخفض الانتاج
الدبابات المضادة للجو التي تسلمتها أوكرانيا من ألمانيا عاجزة عن مكافحة الدرونات الانتحارية الروسية
أوكرانيا تحصل على أقراص اليود تحسبا لوقوع كارثة نووية
إغلاق مفاجئ لمفاعل محطة نووية في بلجيكا
المانيا تكشف أسباب منع أوكرانيا من دخول حلف الناتو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك