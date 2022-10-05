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أوكرانيا تحصل على أقراص اليود تحسبا لوقوع كارثة نووية


أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، عن تزويد أوكرانيا بخمسة ملايين جرعة من أقراص اليود بسبب احتمال وقوع كارثة في محطة للطاقة النووية.

وقال لينارتشيتش: "لقد تمكنا من إيصال 5 ملايين جرعة من أقراص اليود إلى أوكرانيا للأشخاص المعرضين للخطر الذين يعيشون بالقرب من محطات الطاقة النووية".

وتعتبر محطة زابوروجيه النووية بمدينة إنيرغودار الخاضعة للسيطرة الروسية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، واستهدفت القوات الأوكرانية المحطة ومحيطها أكثر من مرة.

وفي أوائل سبتمبر، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مديرها العام رافائيل غروسي، وبعد أن غادرت البعثة المحطة، بقي اثنان من موظفي الوكالة فيها كمراقبين.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يدعو إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة زابوروجيه منعا لوقوع الحوادث بسبب الأعمال العدائية والقصف الأوكراني.

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