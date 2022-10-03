الرئيس الايراني : : مؤامرة الأعداء فشلت

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن أعداء إيران فشلوا في "المؤامرة" التي يعدونها ضدها.

وبحسب بيان على موقع الرئاسة الإيرانية قال رئيسي: "رغم أن ملف أميني يتابع حاليا بشكل كامل ودقيق" من قبل السلطات المختصة، "يتابع العدو تضليل الرأي العام بفضل إجراءات إعلامية مكثفة وواسعة".

واضاف: "دخل الأعداء الى الساحة في المؤامرة الأخيرة وكانوا يقصدون عزل البلاد لكن انهزموا في زمن كانت الجمهورية الإسلامية تتخطى فيه مشاكلها الاقتصادية" وتعزّز حضورها إقليميا ودوليا".

بينما تشهد الجمهورية الإسلامية منذ زهاء ثلاثة أسابيع احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.