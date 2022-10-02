زيلينسكي يحذر الروس: ستقتلون واحداً تلو آخر

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس، وخصوصا المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم "ستقتلون واحدا تلو آخر" ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بالعمليات العسكرية في أوكرانيا في الحكم.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا".

وقال زيلينسكي إن القتال مستمر في بلدة ليمان التي قالت روسيا في وقت سابق اليوم إن قواتها انسحبت منها لتتجنب السقوط في حصار.

وأضاف: "العلم الأوكراني (مرفوع) بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك. ما زال القتال مستمرا هناك".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات الروسية والمتحالفة معها من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة".

وأضافت: "رغم الخسائر التي لحقت بالجيش الأوكراني والتفوق الكبير في القوات والوسائل فإنه جلب احتياطيات وواصل هجومه على هذا المحور".