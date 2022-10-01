الجيش يطيح بالرئيس ويحل الحكومة في باركينا فاسو

أكد عسكريون في بوركينا فاسو، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

وأعلنوا في في بيان متلفز مساء الجمعة، إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، نزل جنود إلى شوارع عاصمة بوركينا فاسو، وأغلقوا مداخل المباني الإدارية بعد أن دوى إطلاق النار وسُمع صوت انفجار بالقرب من قصر الرئاسة مما أثار مخاوف من انقلاب ثان في البلاد في ثمانية أشهر.

واستولى مجلس عسكري يقوده الكولونيل بول هنري سانداوجو داميبا على السلطة في بوركينا فاسو في انقلاب في 24 يناير (كانون الثاني).