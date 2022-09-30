سلوتسكي: طلب زيلينسكي عضوية "الناتو" يبدو كدعوة الحلف للدخول في نزاع مع روسيا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عضوية "الناتو" يبدو كدعوة الحلف للدخول في نزاع عسكري مع روسيا.

وقال سلوتسكي: "بيان زيلينسكي حول طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل يبدو وكأنه دعوة للحلف للدخول في نزاع عسكري مباشر مع روسيا. أي الدخول في مواجهة بين القوى النووية العظمى".

وأشار إلى أن زيلينسكي "عبثا لم يستمع لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لأن السبيل الوحيد الآن لكييف هو إلقاء السلاح والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "وينبغي على سادة كييف الغربيين أن يزينوا كل شيء. وآمل أن يفهموا إلى أين يمكن أن تؤدي "الرغبات "الخاصة لدماهم في كييف بالوضع الحالي. لقد حذرنا من أن روسيا لا تخادع".