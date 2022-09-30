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صور مجموعة من شهداء أتباع اهل البيت عليهم السلام اليوم في افغانستان .
وكالة انباء براثا
87
2022-09-30
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