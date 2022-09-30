بوتين يذعر القارة العجوز.. بايدن يدخل على خط أزمة الأراضي الأوكرانية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن ضم روسيا لمناطق أوكرانية عملية احتيال وانتهاك للقانون الدولي.

وقال بايدن في بيان إن "ما فعلته روسيا اليوم احتيال وانتهاك للقانون الدولي وموسكو تدوس ميثاق الأمم المتحدة بهذا العمل".

وأضاف "سنحترم على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وسنواصل دعمها لاستعادة أراضيها".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع القادة السياسيين لمناطق خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوغانسك اتفاقيات الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

وقال بوتين خلال كلمته بمراسيم التوقيع إن "خيار أهالي المناطق الأربع هو الانتصار مع الوطن الروسي وهم أصبحوا مواطنين روساً إلى الأبد بعد تعرضهم لسنوات من الحصار والكراهية".