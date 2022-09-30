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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتصفية نحو 200 متطرف وتدمير مستودعات وعتاد عسكري


أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتصفية نحو 200 متطرف في منطقة كراماتورسك، كما تم تدمير مستودعات وأسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات المسلحة الروسية بضربات عالية الدقة ورش تجميع الصواريخ التشغيلية والتكتيكية الأوكرانية Grom-2 و Tochka-U بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

- تم استهداف نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء الهجوم 80 بالقرب من مدينة كراماتورسك بضربات صاروخية من جانب قواتنا.

- تمت تصفية ما يصل إلى 200 متطرف، و23 وحدة من المعدات العسكرية، وأكثر من 30 طنا من الذخيرة المدفعية والمدفعية الصاروخية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك.

- أسقطت قواتنا مقاتلة ميغ -29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية كليشيفكا في دونيتسك.

- تم تدمير المجموعة المتنقلة لمركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايف.

- تم استهداف وتدمير فصيل من أنظمة الإطلاق الصاروخية الأمريكية HIMARS في منطقة نيكولايف.

- تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة نيكولايف.

- تم تدمير خمس طائرات بدون طيار في مناطق أوروزينوي في منطقة خيرسون، وسفاتوفو، وفلاديميروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغوروفكا في منطقة خاركوف.

- تم تدمير 18 صاروخا أمريكيا من منظومة HIMARS فوق مدينة خيرسون، وفي مناطق نوفايا كاخوفكا، تشيرفوني ماياك، بمنطقة خيرسون، وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من نوع HARM. في نوفايا كاخوفكا، بمنطقة خيرسون.

- تواصل كييف قصف المنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه ويجري التصدي للضربات

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