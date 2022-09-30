لافروف ينتقد الغرب: يمارس سياسة "فرق تسد"

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للدول الغربية، وصفا السياسة التي ينتهجها الغرب بسياسة "فرق تسد".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله: "الغرب الجماعي بقيادة أميركا يمارس سياسة، فرّق تسد، مع دول الاتحاد السوفياتي السابقة، ولا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم".

وأشار إلى أن "التدخلات الأميركية تهدف إلى تمزيق فضاء الاتحاد السوفيتي السابق إلى كيانات أصغر، من أجل تقسيم الشعوب، معتبراً أن أسطع مثال على ذلك ما يجري في أوكرانيا، حيث تسعى واشنطن، وفق قوله، إلى إنشاء "دولة معادية" لبلاده".

كذلك رأى أن "الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح يتكبد خسائر فادحة جراء ما تدفعه إليه الإدارة الأميركية".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 سباط الماضي، وجه معظم المسؤولين الروس الاتهامات للغرب الذي اصطف بقوة إلى جانب كييف، بالسعي إلى تهديد روسيا، وفرض سياسته الأحادية القطب.