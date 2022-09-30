أفغانستان..استشهاد 32 من اتباع اهل البيت وإصابة 40 اخرين بانفجار في كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، أن انفجارا انتحاريا وقع يوم الجمعة، في مركز تربوي غرب كابول، أسفر عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 40 آخرين في حصيلة أولية، على ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

ووفقا لـ"فرانس برس"، أوضح المتحدث خالد زدران في رسالة إلى الصحفيين، بأن "الانفجار وقع في مركز كاج التربوي" في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، مضيفا، "هناك جرحى"، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا".

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم لأقلية "الهزارة الشيعية" التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم داعش الارهابي

وأضاف المتحدث، أن "الهجوم وقع في مؤسسة تعليمية كانت تجري اختبار قبول للطلاب الجدد. وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

ونقلت "رويترز"، قول المتحدث باسم الشرطة، إن "مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية". ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للشهداء وقال مصدر في المستشفى، إن 23 شخصا قتلوا، في حين ذكر مصدر من طالبان أن القتلى 33 وأن هناك طالبات من بين الضحايا.

وقال "غلام صادق"، أحد السكان بالمنطقة، إنه كان في المنزل عندما سمع صوتا عاليا وخرج ليرى دخانا يتصاعد من المعهد التعليمي، حيث هرع هو وجيرانه للمساعدة.

وأضاف، "تمكنت مع أصدقائي من نقل حوالي 15 مصابا وتسع جثث من موقع الانفجار … هناك جثث أخرى ممددة تحت الكراسي والطاولات داخل أحد الفصول"

وكان طلاب في سن المراهقة من بين 24 استشهدوا من اتباع اهل البيت في هجوم استهدف مركزا تعليميا في غرب كابول العام 2020، وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي حينها المسؤولية عنه.