الخارجية التركية تستدعي السفير الالماني

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا في أنقرة، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سياسي ألماني ضد الرئيس التركي أردوغان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية: "نندد بأشد العبارات بالتصريحات المهينة التي أدلى بها وولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بشأن رئيسنا في كلمة ألقاها خلال الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأضاف أن "كوبيكي مجرد تماما من الأخلاق والمسؤولية السياسية"، لافتا إلى أن "مثل هذه التصريحات غير اللائقة تعطي في الأساس فكرة عن المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي، وتكشف سوقيته".

في المقابل، أكد كوبيكي في اتصال مع "رويترز" إدلاءه بهذا التعليق خلال تجمع انتخابي أثناء محاولته لفت الانتباه إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتقلون من تركيا عبر ما يسمى طريق البلقان باتجاه ألمانيا.

وقال كوبيكي: "فأر المجارير صغير ولطيف لكنه في نفس الوقت يظهر أيضا ذكيا وماكرا في قصص الأطفال"، مشيرا إلى فيلم الرسوم المتحركة الشهير (راتاتوي) كمثال لذلك".

وأفاد كوبيكي بأن "أردوغان توصل إلى اتفاق جيد ل‍تركيا عندما وافق على الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في 2015، لكن في الوقت نفسه يجب أن نلاحظ أن موجة اللاجئين عبر طريق البلقان من تركيا تتزايد مرة أخرى، وهو ما يمثل تحديا للسياسة الخارجية والداخلية الألمانية".