إيران تتوعد أوكرانيا برد مناسب

عبرت إيران، اليوم السبت، عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية معها، مؤكدة انها سوف تتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار الحكومة الأوكرانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قوله: "الحيادية الواضحة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال النزاع بين أوكرانيا وروسيا".

وأكد على: "معارضة إيران للحرب، وضرورة التوصل لتسوية سياسية للخلافات بعيدا عن العنف"، معتبرا أن "اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية كانت من أجل المساعدة في حل الأزمة".

وبين كنعاني أن "إيران سوف تتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار الحكومة الأوكرانية"، كما نصح حكومة هذا البلد بـ"تجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".

وكانت كييف أعلنت في وقت سابق عن "إلغاء اعتماد سفير طهران وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها، على خلفية مزاعم واشنطن "أن إيران زوّدت روسيا بدفعة من المسيّرات".