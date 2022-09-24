الصفحة الدولية

الصين تتهم أمريكا بارسال "إشارات خاطئة وخطيرة" بشأن تايوان


قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان.

وأوضح المسؤول الصيني أنه "كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية".

ونقل بيان ل‍وزارة الخارجية الصينية يوم السبت عن وانغ قوله لبلينكن في نيويورك، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق ب‍تايوان.

وبعد اجتماع بين بلينكن ووانغ يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تتوعد أوكرانيا برد مناسب
الصين تتهم أمريكا بارسال "إشارات خاطئة وخطيرة" بشأن تايوان
اوكرانيا حقل تجارب أم البروفة.
روسيا تباشر بنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى أحد المطارات العسكرية في "كالينينغراد".
من نيويورك.. الرئيس الفلسطيني يوجه تحدياً لأمريكا واتهاماً للأمم المتحدة
ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم
تجمعات ومسيرات شعبية في مدينة قم المقدسة ضد مثيري الشغب في إيران
أهالي مدينة همدان غرب ايران يتظاهرون دعما لمبادئ الثورة الإسلامية وتنديدا للفتنة الاخيرة ولتحركات المنافقين...
حديث روسي جديد يخص أزمة الحرب في أوكرانيا
مطالبات للملك تشارلز بـ”تحديد خط الخلافة”.. حماية الأمير جورج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك