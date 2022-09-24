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روسيا تباشر بنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى أحد المطارات العسكرية في "كالينينغراد".
وكالة انباء براثا
71
2022-09-24
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روسيا تباشر بنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى أحد المطارات العسكرية في "كالينينغراد".
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