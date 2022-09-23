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أهالي مدينة همدان غرب ايران يتظاهرون دعما لمبادئ الثورة الإسلامية وتنديدا للفتنة الاخيرة ولتحركات المنافقين...
وكالة انباء براثا
30
2022-09-23
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