الصفحة الدولية

بايدن يهاجم بوتين ويؤكد: ندعم أوكرانيا وسنحاسب روسيا


هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أشار إلى أن العالم يشهد "حرباً قاسية" بسببه، مؤكداً العمل على "محاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا".

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال بايدن "عالمنا شهد حربا قاسية غير ضرورية اختارها شخص واحد"، لافتاً إلى أن "الكرملين ينظم استفتاءات مزيفة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وتابع، أن "روسيا انتهكت دون خجل المبادئ والعناصر الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، مبيناً أنه "يتم العمل بشكل وثيق مع شركائنا لمنع روسيا من الاعتداء على دول النيتو، كما يتم العمل على محاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا".

واستدرك: "بوتين وجه اليوم تهديدات نووية ضد أوكرانيا"، مضيفاً: "نريد لهذه الحرب أن تنتهي بشكل عادل ويقبله الجميع ولا يمكن السيطرة على أراضي دولة بالقوة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن يهاجم بوتين ويؤكد: ندعم أوكرانيا وسنحاسب روسيا
الرئيس الإيراني يرفع صورة الشهيد قاسم سليماني في مقر الأمم المتحدة ويوجه طلباً
السويد يحكمها دستور وإن فاز اليمين..!
إيران: رئيسي سيشارك باجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك
100 موظف في القصر البريطاني معرضين لـ "الفصل" بسبب الملك الجديد
مراسيم جنازة إليزابيث.. بريطانيا تدعو بايدن بدون وفد مرافق
بوتين يحذر ماكرون من خطر حدوث "كارثة نووية"
لافروف: لا نرفض التفاوض مع كييف لكن تأجيله يصعّب الاتفاق
مسئول هنغاري يعلن.. العقوبات ضد روسيا قد تجبر أوروبا على الركوع
لبيد يعترف بدور إسرائيلي في إفشال مفاوضات إلغاء الحظر ويصفه بالناجح
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك