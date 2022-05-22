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رعب يسببه فايروس (جدري القرود ) في أوربا ودول أخرى


عقدت منظمة الصحة العالمية إجتماعا طارئًا بسبب تزايد عدد الاصابات بجدري القرود وهو وباء ينتشر من الحيوانات إلى البشر مما ينذر بحدوث كارثة صحية وتفشي وباء جديد، حيث بلغ عدد الإصابات في بريطانيا إلى 20 حالة وكذلك تشير التقارير إلى إنتشاره كذلك في أميركا وكندا واستراليا وبعض دول أوربا مثل المانيا وإسبانيا والبرتغال وايطاليا. 

وبخصوص إنتشاره عالميا لايتوقع العلماء ان تتطور العدوى إلى جائحة كما حصل مع كوفيد-19 لان المرض لا ينتشر بسهولةكما في فايروس سارس - كوفيد

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رعب يسببه فايروس (جدري القرود ) في أوربا ودول أخرى
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