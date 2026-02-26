الخارجية الأمريكية: ترامب يفضل التوصل لتسوية دبلوماسية مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، حيث ذكر روبيو في تصريح صحفي، إن "إيران ترفض التفاوض بشأن صواريخها، معتبراً أن هذا الإصرار يمثل مشكلة كبيرة”، لافتاً إلى أن "طهران تسعى أيضاً إلى امتلاك صواريخ عابرة للقارات".

وأضاف أن "الرئيس ترامب يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران"، مبيناً أن المحادثات في جنيف ستركز على الملف النووي، معرباً عن الأمل في تحقيق تقدم بهذا الشأن. كما لفت روبيو إلى أنه لا يصف محادثات الخميس مع إيران إلا بأنها “فرصة أخرى للتحدث”.