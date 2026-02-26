الصفحة الدولية

كوريا الشمالية تعرض تفاهمًا مع واشنطن مقابل الاعتراف بها قوة نووية


 

 

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن "تفاهما" بين بيونغ يانغ وواشنطن سيكون ممكنا إذا اعترفت الولايات المتحدة ببلاده قوة نووية، لكنه شدد على أن كوريا الجنوبية تبقى "الأكثر عدائية"، وفق ما أورد الإعلام الرسمي الخميس، ففي ختام المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم الذي يحدد التوجهات السياسية الرئيسية لبيونغ يانغ للسنوات الخمس المقبلة، حض كيم واشنطن على احترام مكانة كورياالشمالية باعتبارها قوة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إنه إذا احترمت "واشنطن الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في الدستور... وتخلت عن سياستها العدائية... فلا يوجد سبب يمنعنا من التفاهم مع الولايات المتحدة".

لكن في المقابل بدا الزعيم الكوري الشمالي وكأنه يغلق الباب أمام أي مبادرة لبناء علاقات أوثق مع سيول، قائلا إن بلاده "لا مصلحة لها بالتعامل مع كوريا الجنوبية، الكيان الأكثر عدائية".

ووصف الجهود السلمية الأخيرة لكوريا الجنوبية بأنها "مخادعة"

وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاطراء لكيم خلال جولة له في آسيا العام الماضي، مبديا انفتاحه "بنسبة مئة بالمئة" على الاجتماع به.

حتى أن ترامب خالف عقودا من السياسة الأميركية من خلال الاعتراف بأن كوريا الشمالية هي "نوعا ما قوة نووية".

ومن المتوقع أن يقوم ترامب في نيسان بزيارة إلى الصين، حليفة كوريا الشمالية، مع تزايد التكهنات بسعيه لعقد لقاء مع كيم على هامش هذه الزيارة.

ونظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ بالعاصمة بمناسبة انتهاء مؤتمر حزب العمال.

