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زيلينسكي يحدد "الطريقة الوحيدة" لإنهاء حرب أوكرانيا


أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وحدها السبل "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية: "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية"، مضيفا: "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".

وتابع: "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان أحد مستشاري الرئيس ميخايلو بودولياك صرح، الثلاثاء، أن المحادثات بين موسكو وكييف "متوقفة"، مؤكدا: "روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً"

وفي اليوم التالي اتهم الكرملين أوكرانيا بـ"الافتقار التام إلى إرادة" التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب الدائرة منذ بدء الاجتياح الروسي ل‍أوكرانيا في 24 فبراير.

وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.

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