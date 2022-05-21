تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت في أيار/ مايو إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "الاسوشيتدبرس- نورك" للأبحاث، إلى أنه "فقط 39% من البالغين في أمريكا وافقوا على أدائه كرئيس، في مزيد من الانخفاض عن تقييم سلبي سابق قبل شهر".

وقال 2 من كل 10 بالغين إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد في حال جيدة، في تراجع عن 3 من كل 10 قبل شهر.

وتركز هذا التراجع بين الديمقراطيين، حيث قال 33% فقط داخل حزب الرئيس إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، في تراجع عن نسبة 49% في نيسان/ أبريل.

وقبل انتخابات التجديد النصفي بلغت الموافقة على سياساته بين الديمقراطيين نسبة 73%، في انخفاض كبير عن وقت سابق في رئاسته. ففي استطلاع أجراه مركز "الاسوشيتدبرس- نورك" عام 2021 لم تنخفض نسبة التأييد لبايدن بين الديمقراطيين مطلقا عن 82%.

وتعكس النتائج شعورا واسعا بالسخط في بلد يواجه سلسلة من التحديات تتراوح من التضخم، والعنف المسلح، ونقص مفاجئ في حليب الأطفال، إلى استمرار تهديد الجائحة، وفق وكالة " أسوشيتد برس".