موسكو تكشف عن صاروخ يستطيع "تدمير نصف ساحل قارة"

قال مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين إن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات يستطيع "تدمير نصف ساحل قارة" سترى موسكو فيها تهديدا لأمنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن روغوزين تصريحه، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال منتدى "الأفق الجديدة": "من شأن هذا الصاروخ تدمير نصف سواحل القارة التي لا تعجبنا بسبب سياساتها العدوانية".

وذكر روغوزين أن القوات المسلحة الروسية من المفترض أن تبدأ بتسلم صاروخ "سارمات" في الخريف القادم.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في 20 أبريل الماضي عن تنفيذ أول إطلاق تجريبي لهذا الصاروخ.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق من حدة التوترات بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.