"حمى مجهولة" تصيب 2 مليون شخص في كوريا الشمالية!

سجلت كوريا الشمالية أكثر من 262 ألف حالة جديدة لارتفاع درجة الحرارة ووفاة أخرى، ليصل المجموع إلى إصابة مليون و978 ألف شخص ووفاة 63 شخصا بـ "حمى مجهولة"، يرجح أن تكون "كوفيد-19".

وبحسب ما ذكرته وكالة التلغراف المركزية في كوريا الشمالية، فقد أبلغت عن اكتشاف حالات للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وعن حالات "حمى مجهولة" انتشرت في البلاد منذ نهاية أبريل الماضي، وذكرت تقارير لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أنه يمكن استنتاج أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في البلاد، إلا أنه لم يتم تقديم أي بيانات دقيقة حول نسبة المرضى المصابين بـ "كوفيد-19".

ووفقا لمقر الطوارئ والأوبئة التابع لكوريا الشمالية، فقد بلغ عدد مرضى الحمى من نهاية أبريل وحتى 18 مايو أكثر من مليون و978 ألف شخص، منهم 238 ألفا تعافوا، ولا زال أكثر من 740 ألفا يخضعون للعلاج. وفي الوقت الحالي يبلغ إجمالي عدد الوفيات 63 شخصا، اكتشف في حالة واحدة منها على الأقل نوع مختلف من متحور "أوميكرون" BA.2 أو ما يسمى بـ "أوميكرون المتخفي". وقد تم فرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات من أجل وقف انتشار الفيروس و"التخلص من مصدر العدوى" في أسرع وقت ممكن، وفقا لتعليمات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حيث تحاول السلطات تزويد المناطق بكل ما هو ضروري من أدوية، بالاستعانة بالجيش.