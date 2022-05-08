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موسكو تكشف مستجدات جديدة تخص "حرب أوكرانيا"


أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية، الاحد، تدمير 19 موقعا عسكريا وكميات كبيرة من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، "دمرت الصواريخ عالية الدقة المطلقة من الجو للقوات الجوية الروسية في منطقة بلدة سوليدار الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها من الولايات المتحدة والدول الغربية".

وأضاف: "تم استهداف 19 نقطة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة تشوتشيف و6 مستودعات للأسلحة".

وتابع: ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 54 منطقة لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وجرى تحييد 380 نازيا أوكرانيا، وكذلك تعطيل 38 آلية عسكرية".

وأوضح أنه "دمرت القوات الصاروخية قاذفة صواريخ من طراز (Osa-AKM) المضاد للطائرات في منطقة نيقولاييف، وكذلك نظام الإطلاق الصاروخي (سميرتش) في منطقة سوليدار، ومحطة رادار في محيط قرية فيليكيا كورينيها".

وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار من طراز (بيرقدار تي في 2) في منطقة جزيرة زمينيي"، وطائرة من طراز (Su-25) تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية بوغونوفا".

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