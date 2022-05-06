تعليق مثير لغوتيريش بشأن منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة عودة الأغذية والأسمدة من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية، بغض النظر عن الأعمال العسكرية.

وقال غوتيريش متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا - الحل الجاد لتهديدات الأمن الغذائي العالمي يتطلب إعادة دمج الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج الغذاء والأسمدة في روسيا وبيلاروس في الأسواق العالمية"، مشددا على أن هذا يجب أن يتم بغض النظر عن الأعمال العسكرية.

وأضاف: "سأفعل كل ما في وسعي لضمان الحوار وإحياء هذه الإجراءات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق: "ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب"، معربا عن تصميمه على "بذل قصارى جهده لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف".