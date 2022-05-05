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واشنطن.. الموافقة على قانون يتيح مقاضاة بلدان "أوبك"


وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون "نوبك" لحظر إنتاج وتصدير النفط، الذي يسمح لواشنطن بمقاضاة بلدان "أوبك" على ممارستها "الاحتكار" بعدم زيادة إنتاج النفط.

وأظهرت نتائج التصويت على القانون موافقة غالبية أعضاء اللجنة، والذي سيسمح في حالة إقراره، للسلطات الأمريكية بمقاضاة الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" المنتجة للنفط على أساس الانتهاكات المزعومة لقوانين الاحتكار.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المشروع سيقر بعدم قانونية أي إجراءات مشتركة للدول الأخرى تهدف إلى الحد من إنتاج النفط وتحديد أسعار الذهب الأسود".

وسبق ذلك مشروع قانون مماثل قبل عام، علما أن المشروع الجديد وقبل إحالة المسودة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها، سيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس الأمريكي.

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