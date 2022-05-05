إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا

اصيب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الاربعاء، بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لقد جاءت نتيجة اختباره سلبية، الثلاثاء، لكنها تأكدت بعد إجرائها مرة أخرى اليوم".

ولم يلتق بلينكين بالرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً منذ "عدة أيام".

ووفقاً لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض وبالتشاور مع مكتب الخدمات الطبية بالوزارة، فإن بلينكن سيخضع للعزل في المنزل، لكنه سيحافظ على جدول عمل افتراضي.