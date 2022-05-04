الصفحة الدولية

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية توبخ بابا الفاتيكان


وبخت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لاستخدامه لهجة خاطئة بعد أن حث البطريرك كيريل، على ألا يصبح "خادم مذبح" الكرملين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قولها إنه "من المؤسف أن يتحدث فرنسيس بهذه اللهجة بعد شهر ونصف من حواره المباشر مع كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا".

وذكرت بطريركية موسكو أن "البابا فرنسيس اختار نبرة غير صحيحة لنقل محتوى هذه المحادثة"، رغم أنها لم تذكر صراحة تعليق "خادم المذبح".

وأضافت أنه "من غير المحتمل أن تساهم مثل هذه التصريحات في إقامة حوار بناء بين كنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو أمر ضروري للغاية في الوقت الحاضر".

وكان فرنسيس صرح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن كيريل، الذي دعم حرب أوكرانيا، "لا يمكن أن يصبح خادم مذبح (الرئيس فلاديمير) بوتين".

ويرى كيريل ، وهو حليف وثيق ل‍بوتين، أن الحرب ما هي إلا حصن في مواجهة الغرب الذي يعتبره منحطا، لأسباب على رأسها قبول المثلية الجنسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية توبخ بابا الفاتيكان
هنغاريا ترفض حظر النفط الروسي وتقول: لسنا مستعدين للتخلي عن أمن الطاقة
"عمل أخرق".. جنرال مخابرات روسي سابق يصف دعوة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتعاون
الكرملين: مزاعم إعلان التعبئة العامة في روسيا في 9 مايو محض هراء
روسيا تهدد دول الناتو
موسكو: مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا
مصر.. جثة مرعبة في شنطة سفر والأمن يكشف تفاصيل الجريمة المروعة
بينهم رئيس الوزراء.. روسيا تحظر دخول عشرات المسؤولين اليابانيين اراضيها
حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد روسيا
تعيين قائد جديد لحلف الناتو في أوروبا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك