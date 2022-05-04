"عمل أخرق".. جنرال مخابرات روسي سابق يصف دعوة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتعاون

وصف جنرال المخابرات الروسي المتقاعد، ألكسندر ميخايلوف، دعوة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) المواطنين الروس للتواصل معها بأنها عمل أخرق يندرج تحت مبدأ "ربما صابت".

جاء ذلك تعليقا على نشر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعليمات باللغة الروسية، توضح كيفية الاتصال بها عبر الإنترنت، بأسلوب يزعم أنه "يجعل من الصعب على الاستخبارات الروسية تحديد هوية المتصل".

وتابع ميخايلوف أنه سوف تكون هناك إجراءات ضد ذلك، حيث "استخدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذلك مرارا وتكرارا، وهو نشاطها المعتاد، إلا أن ذلك يعد عنصرا من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، ودعوة صريحة للمواطنين للخيانة".

وقال ميخايلوف: "تختلف أجهزة الاستخبارات الأمريكية اختلافا جوهريا من حيث أنها تفعل كل شيء وجها لوجه، ولا تهتم حقا بالتداعيات. حيث أن مبدأ (ربما صابت) هو مستوى متدن من المهنية في مجال الاستخبارات". وأضاف: "علينا بدورنا تهيئة الظروف حتى لا يحاول مواطنونا الاتصال من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد الأفراد، الذين سيحاولون التعاون" مع الـ(CIA).