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روسيا تهدد دول الناتو


حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من تمرير الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما اعتبر كافة وسائل نقل أسلحة الناتو لكييف "هدفاً مشروعاً".

وقال شويغو، إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مردفاً أن "أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير".

وأضاف أن "القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبتنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع "آزوفستال" وإلقاء أسلحتهم".

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