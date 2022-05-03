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تعيين قائد جديد لحلف الناتو في أوروبا


قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموافقة الناتو، عيّن الجنرال كريستوفر كافولي في منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

وتولى الجنرال كافولي منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا خلافا للجنرال تود والترز الذي خدم لمدة ثلاث سنوات في هذا المنصب.

ويتولى الجنرال كريستوفر كافولي الآن قيادة القوات البرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكي، بأن الجنرال كافولي يتحدث الروسية والإيطالية والفرنسية، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية من جامعة ييل.

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