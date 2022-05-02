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روسيا تعلن تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 10 مسيرات


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أسقاط مقاتلة "ميغ 29" و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين من طراز "توشكا يو" وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية ومعاقل ومستودعات ذخيرة.

وجاء في البيان اليومي ل‍وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ68:

-تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومعاقل عسكريا، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم إسقاط صاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك، وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك.

-دمرت وحدات المدفعية الروسية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين.

-تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "Osa AKM" وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

-استهدفت المقاتلات الحربية 27 معقلا لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي، منطقة زابوروجي.

-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 146 مقاتلة، و 112 مروحية، و 683 مسيرات، و 281 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و 2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 316 قاذفة صواريخ متعددة، و1234 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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