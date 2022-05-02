الصفحة الدولية

يهودية "هتلر" تشعل أزمة بين إسرائيل وروسيا


أعلنت وزارة خارجية العدو الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الروسي بعد إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر من أصول يهودية، إذ طالبت موسكو باعتذار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هذه ليست المرة الأولى التي تقارن روسيا فيها بين القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني مع النازيين، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في بداية الحرب على أوكرانيا إن بلاده تحارب نازيين جددا".

ونقلت الهيئة عن وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، قوله إن هذا قول ينطوي على الهذيان ويحاول تبرير الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا.

فيما قال نائب وزيرة الاقتصاد يائير غولان، إن "الحديث يدور عن تفوهات كاذبة ومعادية للسامية، مشددا على ضرورة وقف استخدام المقارنات السيئة للنازيين وهتلر والهولوكوست".

وقال لافروف في تصريحات تلفزيونية، إنه يعتقد أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر كان دمه يهوديّا على الرغم من حملة الإبادة التي شنها ضد اليهود".

وجاءت تعليقات لافروف ردًّا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون إيطالي أمس الأحد، بشأن ادعاءات موسكو بأنها تريد إنهاء النازية في أوكرانيا، في حين أنه من المعروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي يهودي.

وقال لافروف في المقابلة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وصحف إسرائيلية أخرى اليوم الإثنين "إذًا ماذا لو أن زيلينسكي يهودي… هذه الحقيقة لا تنفي وجود العناصر النازية في أوكرانيا".

وأضاف لافروف، "أعتقد أن هتلر كان له ،أيضًا، دم يهودي وأن بعض أسوأ المعادين للسامية هم من اليهود".

واعتبر لافروف أن "زيلينسكي لا تزال لديه القدرة على إنهاء الحرب في بلاده إذا توقف عن إصدار أوامر جنائية لقواته النازية"، بحسب قوله.

وقال لافروف خلال المقابلة، إن "روسيا طورت سلاحًا فوق -صوتي لتنفيذ هجوم مضاد لهجوم غربي محتمل، واتهم الإعلام الغربي بأنه يضلل الناس بشأن أهداف روسيا من الحرب".

وجاءت تعليقات لافروف بعد أن التقى زيلينسكي برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف، ووصف الاجتماع بأنه إشارة دعم قوية في وقت صعب.

وفي خطاب متلفز مساء الأحد، قال زيلينسكي إن "اجتماعه مع بيلوسي شمل مناقشات بشأن إمدادات الدفاع ل‍أوكرانيا والدعم المالي والعقوبات ضد روسيا".

واجتمعت بيلوسي وستة من المشرعين الأمريكيين مع زيلينسكي وكبار مساعديه لمدة ثلاث ساعات في وقت متأخر من يوم السبت للتعبير عن التضامن الأمريكي مع أوكرانيا والحصول على تقييم مباشر بشأن الحرب، بينما تعمل على توجيه حزمة مساعدات جديدة ضخمة ل‍أوكرانيا من خلال الكونغرس.

وقال زيلينسكي إن "الأوكرانيين ممتنون لجميع الشركاء الذين يرسلون مثل هذه الإشارات المهمة والقوية للدعم من خلال زيارة عاصمتنا في مثل هذا الوقت الصعب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تعلن تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 10 مسيرات
يهودية "هتلر" تشعل أزمة بين إسرائيل وروسيا
برلماني تركي سابق يصف زيلينسكي بـ"المهرج الغبي" بعد تصريحه عن السياح الروس
الكشف عن مشروع قرار أمريكي يخص أوكرانيا
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددًا باللجوء إلى السلاح النووي "بشكل استباقي"
روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ
ماكرون يتعهد لزيلينسكي بزيادة الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا
قاض في نيويورك يهدد بمحاكمة ترامب بتهم جديدة
الحرس الثوري: أي تهديد لمصالحنا سنوجه ردا قاصما بما يلقي الندم في قلوب الأعداء
تفجير جديد يهز العاصمة الافغانية كابل استهدف اتباع اهل البيت
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك