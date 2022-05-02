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برلماني تركي سابق يصف زيلينسكي بـ"المهرج الغبي" بعد تصريحه عن السياح الروس


وصف العضو السابق في البرلمان التركي عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، شامل الطيار، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"المهرج الغبي" بعد تصريح الأخير بشأن السياح الروس في تركيا.

وجاء تعليق البرلماني التركي ردا على تصريح لزيلينسكي في مقابلة مع التلفزيون اليوناني، قال فيه إنه يعتبر أنه من غير المقبول ل‍تركيا قبول السياح من روسيا.

وقال شامل الطيار على صفحته في "تويتر"، إن زيلينسكي "انزعج من تركيا" عندما رأى الروس يقضون إجازاتهم هنا، واعتبر أن ما قاله الرئيس الأوكراني خلال المقابلة الصحفية مجرد "هراء".

ووفقا لزيلينسكي فإن استقبال السياح الروس في تركيا يعكس سياسة "المعايير المزدوجة" و"انعدام العدالة".

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