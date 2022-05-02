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الكشف عن مشروع قرار أمريكي يخص أوكرانيا


قدم عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري آدم كينزينغر مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية للدفاع عن أوكرانيا "في حالة استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل".

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، المنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، إذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "سيتم تخويل رئيس الولايات المتحدة استخدام قواتنا للرد على روسيا في حال استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".

وقال كينزينغر: "بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن واستمعت إلى مخاوفه الجادة بشأن إمكانية استخدام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للأسلحة الكيميائية، فإنني على ثقة من أن الولايات المتحدة ستثبت للمجتمع الدولي أنها لن تتسامح مع العنف الزائد".

وحسب عضو الكونغرس، فإن هذا القرار معد لضمان أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتخذ "الإجراءات المناسبة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية".

وشدد على أنه "يجب أن ندافع عن الإنسانية. وأن نفعل ذلك مع حلفائنا".

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، موضحة أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يثير مخاطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

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